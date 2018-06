Show dos poderosos na Rússia

Na terceira posição aparece o Tottenham, com oito gols. A equipe inglesa se destaca pela boa fase do atacante Harry Kane, artilheiro da Copa da Rússia, com cinco gols. O sul-coreano Son Heung-min, com dois gols, e o dinarmaquês Eriksen, com um, ajudaram a colocar o clube nesta posição.



Outro time inglês se destaca na lista: o Manchester United. Porém os gols estão concentrados no belga Lukaku, que marcou cinco gols. Lingard fez um.



O Flamengo é o único time brasileiro com jogador que marcou na Copa do Mundo até o momento. O peruano Guerrero balançou as redes uma vez.





A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona extrapola os limites do país e chega até a Copa do Mundo da Rússia. Os dois gigantes do futebol europeu também dominam o Mundial em número de gols marcados. Com elencos recheados de craques, os clubes dividem a artilharia da Copa, e cada um soma nove gols.Com Cristiano Ronaldo inspirado no início da Copa, a equipe de Madri contabilizou quatro gols do português, além de dois do croata Modric, um do alemão Kroos, um do espanhol Isco e um de Nacho, companheiro de seleção.Já o Barcelona empata com o rival, porém é o time com maior número de jogadores balançando as redes. O uruguaio Suárez (2), o argentino Messi (1), os brasileiros Philippe Coutinho (2) e Paulinho (1), o croata Raktic (1) e o colombiano Mina (2), que recebeu poucas chances na equipe espanhola, marcaram na Rússia.