Show de Beyoncé e vingança colombiana; confira os bastidores da Copa

Astista pop norte-americana irá se apresentar em estádio da seleção francesa no dia da final

Pré-Beyoncé

Os artistas norte-americanos Beyoncé e Jay Z farão um show, no domingo (15), no Stade de France, a casa da Seleção francesa localizada nos arredores de Paris. O evento coincidirá com a final da Copa do Mundo da Rússia, que a França disputará contra a Croácia.



Os organizadores do show abrirão as portas do estádio para os fãs a irem mais cedo pois irão transmitir o jogo em telões.

Escoceses com a Croácia

Nos últimos dias, camisetas da Croácia se esgotaram na cidade de Edimburgo, capital da Escócia. A equipe dos Bálcãs, que venceu por 2 a 1 a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, se tornou a favorita no norte da ilha da Grã-Bretanha, que tem uma grande rivalidade com seus vizinhos do sul.

A Nike disse ao jornal jornal The Evening Times que foi "inundada de pedidos" da Escócia por camisas da Croácia.

Vingança a partir da Colômbia

Os torcedores colombianos tiveram uma pequena revanche contra a Inglaterra e o jornal britânico The Sun. Antes do duelo das oitavas, perdido pela Colômbia nos pênaltis ante os ingleses, The Sun provocou polêmica com o título em sua capa "Go Kane!".

A pronúncia do título é muito parecida com a de "cocaine" ("cocaína" em inglês), e é comum que jornais britânicos recorram a esse tipo de jogo de palavras.

Após a derrota da Inglaterra pelos croatas, o Twitter do The Sun foi inundado de mensagens de colombianos, com montagens da capa com "Go Home Kane!".

Paul Umtiti e Samuel Pogba

O assessor de imprensa da equipe francesa, Philippe Tournon, sofreu um pequeno deslize nesta quinta-feira (12) em Istra, na introdução da coletiva de imprensa dos Bleus. "Temos aqui Paul Umtiti (em vez de Samuel)", disse ele. Samuel Umtiti brincou, fazendo gesto de ofendido e saiu da sala, em meio ao riso da plateia.



Tournon continuou com a piada, desta vez confundindo os nomes voluntariamente: "Umtiti dará a palavra a Samuel Pogba (ao invés de Paul)".

Finalista ranking

A Croácia é a seleção pior colocada no ranking da Fifa a alcançar a final de uma Copa do Mundo. Estão na 20ª posição da classificação criada em 1993. Supera a França, que chegou em 1998 à final ocupando a 18ª posição do ranking.

Para chegar à final, a Croácia eliminou a Dinamarca nas oitavas (12º) e Inglaterra (13º) na semi, enquanto sofreu muito para superar nos pênaltis a Rússia, apenas 70ª. A França ocupa a 7ª colocação atualmente.