Sevilla demite Vincenzo Montella por maus resultados

O Sevilla, imerso em sequência negativa de nove jogos sem vencer, anunciou neste sábado a demissão do técnico italiano Vincenzo Montella após quatro meses no cargo, com o preparador Joaquín Caparrós comandando o time até o final desta temporada.

"O clube toma a decisão após a sequência de maus resultados que o time está, sem vencer desde o dia 13 de março, acumulando nove jogos sem ganhar", escreveu o Sevilla em comunicado emitido um dia após derrota para o Levante (2-1).