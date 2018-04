Depois de eliminar o gigante Manchester United, o Sevilla não conseguiu se impor em casa contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira (3), e perdeu por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League.

Os espanhois até saíram na frente, com gol de Pablo Sarabia, mas Jesús Navas tocou para as próprias redes e empatou o duelo, ainda no 1º tempo. Na segunda etapa, Thiago Alcântara virou e garantiu vantagem para a partida de volta.

As equipes se reencontram na próxima semana, dia 11 de abril, na Allianz Arena. O Sevilla precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Champions pela primeira vez em sua história, enquanto o Bayern joga pelo empate.

Os alemães finalmente tiraram do caminho uma estatística incômoda contra times espanhóis. Nas últimas cinco viagens ao país, a equipe perdeu todas. E desde que conquistou a Champions, em 2013, o Bayern foi eliminado por equipes espanholas em quatro ocasiões.