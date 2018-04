Delivery de figurinhas da Copa ajuda colecionadores

Solicitação é feita através de aplicativo e está disponível em São Paulo, Curitiba e Camboriú (Santa Catarina)

A febre do álbum da Copa do Mundo já tomou conta do país. Para tentar facilitar a busca frenética pelos cromos e evitar ficar percorrendo bancas de jornal, foi criado um serviço exclusivo de entrega de figurinhas e de álbuns em três cidades do país.



Disponível em São Paulo, Curitiba e Camboriú, o aplicativo James Delivery é responsável por oferecer a entrega aos colecionadores. É possível escolher as seguintes opções: álbum capa dura + 60 figurinhas (R$ 49,90), álbum da Copa de 2018 (R$ 7,90) e figurinha (R$ 2, o pacote) e (R$ 80, 40 pacotes). A taxa de entrega custa a partir de R$ 5,90, dependendo da região.



A ideia foi criada e começou a ser desenvolvida por quatro amigos de Curitiba, que estavam morando no Vale do Silício, cursando finanças e administração. "Nós estávamos precisando de pimenta e sal e não tínhamos como sair para buscar. Então começamos a pensar em criar um serviço que entregasse todo tipo de produto", explicou o sócio da start-up, Lucas Cesquin.



Iniciado em Curitiba em maio de 2016, o serviço começou a operar de forma bem simples e deu certo. Além de oferecer o serviço de entrega de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo, o James Delivery leva aos consumidores os mais diversos produtos, desde comida, passando por fralda e até churrasqueiras.



"Nosso primeiro pedido foi um pacote de fraldas. Era uma noite chuvosa e fria em Curitiba. Quando recebemos a solicitação, vimos que estávamos no caminho certo", constou Cesquin.



Para o período da Copa do Mundo, a start-up estuda oferecer outros tipos de produtos ligados ao Mundial. "Está dando tão certo, que qualquer um poderá fazer uma compra de maneira diferente", comentou Cesquin.