Sérvia e Costa Rica se enfrentam visando 'segundo lugar do grupo'

Seleções fazem primeiro jogo do Grupo E e colocam Brasil como grande favorito

Sensação da última Copa do Mundo, a Costa Rica quer surpreender novamente. Depois de cair num grupo com três campeãs mundiais e eliminar duas delas em 2014, os Ticos têm outra missão difícil na Rússia. Ao lado de Brasil, Suíça e Sérvia no Grupo E, os constarriquenhos sonham em passar para as oitavas de final de novo. O sonho começa neste domingo (17), às 9h (de Brasília), contra os sérvios, em Samara.



Recuperado de problemas físicos, o atacante Bryan Ruiz, do Sporting (POR), está confirmado na primeira partida do grupo do Brasil. Um dos destaques da campanha de 2014, o constarriquenho coloca a equipe canarinho como grande favorita ao primeiro lugar do grupo.



"O grupo é muito igual, com exceção do Brasil que é um pouco melhor. Os outros três times, Sérvia, Suíça e Costa Rica são muito parecidos. A minha opinião é que as três seleções vão lutar por uma vaga, pois o Brasil é muito forte no momento", disse Ruiz.



A seleção costarriquenha fez três amistosos na fase de preparação para o Mundial. Venceu a Irlanda do Norte e vem de duas derrotas seguidas, para a Inglaterra e goleada para a Bélgica. Keylor Navas, que não treinou na última quinta-feira e assustou os costarriquenhos após o corte de Matarrita, voltou a treinar na sexta e não será problemas para a estreia.



Do lado da Sérvia, o pensamento também é de que o Brasil é o grande favorito no Grupo E. Porém, atacante Filip Kostic coloca apenas duas equipes na briga pela outra vaga.



"O Brasil é o favorito, não só no grupo, mas também para ganhar. Costa Rica é o mais fraco no papel, e nós e a Suíça devemos decidir a outra vaga. Eu acho que vamos passar pelo grupo", disse o jogador do Hamburgo (ALE).



Os sérvios fizeram dois amistosos antes da Copa. Perderam o primeiro, para o Chile, mas golearam a Bolívia no último teste antes do Mundial. Os destaques da equipe são os laterais Kolarov, da Roma (ITA), e Ivanovic, do Chelsea (ING), e o volante Matic, do Manchester United (ING). Além deles, quem também chega bem à Rússia é o meia Milinkovic-Savic, campeão mundial sub-20 sobre o Brasil em 2015 e um dos destaques da temporada da Lazio, com 14 gols e nove assistências.