Seria 8 o número da sorte da Seleção Brasileira?

Nas edições da Copa que aconteceram em anos com final 8, o Brasil ficou entre os três primeiros colocados

Faltam 35 dias para a Copa do Mundo 2018, ano interessante para o Brasil se prestarmos atenção no histórico que a seleção tem em edições do torneio mundial com anos terminados em 8.



Foram quatro Copas, todas elas com um intervalo de 20 anos entre uma e outra e, o Brasil, sempre entre os três primeiros colocados.



A primeira foi em 1938, sediada na França, o Brasil iniciou com uma forte campanha, derrotando a Polônia no primeiro jogo (foto) com um placar de 6 a 5, decidido na prorrogação.



Nas quartas, a seleção empatou com a Tchecoslováquia, o que levou à decisão em um segundo jogo que eliminou o rival por 2 a 1.



Nas semifinais, enfrentou a Itália, que acabou eliminando a Seleção Brasileira por 3 a 2, partida em que o craque Leônidas, que fora eleito o melhor jogador daquela Copa, não jogou alegando que sentia dores musculares.



Disputando o terceiro lugar, a vitória sobre a Suécia por 4 a 2 deu mérito à campanha brasileira daquele ano. Já a Itália acabou levando sua segunda taça do Mundial, com um placar de 4 a 2 em cima da Hungria.



A Suécia foi o palco do primeiro título Mundial do Brasil em 1958 com a revelação que acabou tornando-se o melhor jogador de todos os tempos, Pelé, com apenas 17 anos, jogava sua primeira Copa do Mundo ao lado de grandes ícones, como Didi e Garrincha.



A seleção havia caído em um grupo difícil, com Inglaterra, União Soviética e Áustria.



O primeiro jogo foi uma goleada de 3 a 0 contra os austríacos, seguido por um empate sem gols com os ingleses, o jogo contra a URSS preocupava os brasileiros uma vez que a equipe rival era uma das favoritas para ganhar o campeonato. No fim, venceram o jogo por 2 a 0.



O Brasil avançou para as quartas de final, em que venceu o País de Gales por 1 a 0, gol de Pelé.



Nas semis, a seleção encarou os franceses, com três gols de Pelé, um de Didi e outro de Vavá, aos dois minutos do primeiro tempo.



A final (foto), que garantiu o primeiro e grande título em cima dos anfitriões, por 5 a 2, teve um gol de Zagallo, dois gols de Vavá, e dois de Pelé, sendo o segundo aos 45 minutos do segundo tempo.



O Brasil foi o primeiro país a ganhar uma Copa do Mundo fora de seu continente, feito que só foi repetido em 2002, na Ásia. Além da taça, Didi foi escolhido como o craque do torneio.



20 anos depois, acontece a Copa do Mundo mais polêmica aos olhos dos brasileiros. Sediada na Argentina, a seleção passou pela primeira fase de grupos invicta, com um empate sem gols contra a Espanha, vitória de 1 a 0 sobre a Áustria e um empate 1 a 1 contra a Suécia com um gol anulado no último minuto.



No último lance do jogo, com o escanteio a nosso favor, a bola é cruzada na área, gol de Zico. Anulado. Brasil fica em segundo lugar no grupo, o que o coloca no grupo da Argentina na segunda fase, junto com Polônia e Peru, ganhando das seleções por 3 a 1 e 3 a 0 respectivamente, e um empate sem gols com os anfitriões, que venceram os poloneses por 2 a 0 e os peruanos por 6 a 0, a Polônia havia os vencido também, por 1 a 0, tirando totalmente a chance do Peru chegar à decisão para o 3º lugar.



No fim, a Seleção Brasileira venceu a Itália por 2 a 1 com gols de Nelinho e Dirceu, garantindo o terceiro lugar da Copa, atrás da Holanda e da campeã de 1978, Argentina.



60 anos depois, a Copa era sediada na França novamente, esta edição do torneio pode ser descrita como "tinha tudo pra dar certo". Ronaldo, que mais tarde seria escolhido como o melhor jogador do Mundial daquele ano, era a promessa para a seleção, vivia uma fase fantástica no clube italiano Internazionale.



O Brasil ficou no primeiro lugar de seu grupo, com vitórias de 2 a 1 sobre a Escócia, 3 a 0 sobre Marrocos e uma derrota de 2 a 1 da Noruega, seleção que jamais fora derrotada pelos brasileiros.



As oitavas foram disputadas sem grandes sustos, com uma vitória de 4 a 1 sobre o Chile, com dois gols de César Sampaio e dois de Ronaldo, sendo um de pênalti, mais tarde, nas quartas, 3 a 2 sobre a Dinamarca, dois gols de Rivaldo e um de Bebeto.



Nas semifinais, a seleção enfrentou a Holanda, num empate 1 a 1 que persistiu até o final da prorrogação, não houve dúvidas, a classificação seria decidida nos pênaltis, Ronaldo, Rivaldo, Emerson e Dunga acertaram enquanto os holandeses acertaram apenas dois, graças às grandes defesas do goleiro Taffarel.



A final, que seria disputada contra os anfitriões, fora de muita preocupação antes da partida: o craque Ronaldo tinha sido levado ao hospital devido a uma convulsão antes do jogo, mas acabou aparecendo no primeiro tempo, mesmo sem ter sido escalado. Assim como o restante do time, teve uma péssima atuação, o destaque da partida foi o jogador Zidane, que guardou dois dos três gols da vitória que levou o título mundial para a equipe francesa.