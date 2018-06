Sérgio Ramos preferia ter Cristiano Ronaldo na seleção espanhola

Zagueiro admitiu ainda que gostaria de ter o craque português em vez de enfrentá-lo na disputa desta sexta (15)

O capitão da seleção espanhola, Sérgio Ramos, admitiu nesta quinta-feira (14) que preferia ter Cristiano Ronaldo em sua equipe do que vê-lo liderar Portugal no embate ibérico desta sexta-feira (15), em Sochi, na estreia da Copa 2018.



"Obviamente, preferia tê-lo em minha equipe do que contra mim. Entendemos o quanto importante Cristiano Ronaldo pode ser. Terminou a temporada de forma extraordinária. É uma ameaça constante", assumiu o zagueiro, colega do atacante português no Real Madri, com quem conquistou quatro Champions, entre outros prêmios.



Para Sérgio Ramos, a seleção portuguesa vai muito além do seu companheiro.



"Precisamos temer o Cristiano Ronaldo, mas não apenas ele. Toda a equipe de Portugal tem muitos talentos, com jogadores que nos podem 'magoar rapidamente'", advertiu.



O atleta elogiou a "boa defesa e o jogo atrativo" de Portugal e desejou que Ronaldo "não faça a sua melhor partida nesta sexta-feira".



O jogo entre Portugal e Espanha pelo grupo B começa às 15h desta sexta (15).