Sergio Ramos lembra saída de Lopetegui

Capitão da seleção espanhola publicou um recado aos torcedores no Instagram, em que comenta saída de Lopetegui, Iniesta e derrota para a Rússia

O capitão da seleção espanhola Sergio Ramos lembra a saída de Julen Lopetegui do comando técnico da equipe, dias antes de o grupo de estrear na Copa do Mundo da Rússia. "A instabilidade nunca é boa companheira", escreveu em publicação nas redes sociais. O zagueiro aceita as críticas, garante que os jogadores também queriam ir além das oitavas de final, e deixou algumas palavras a Iniesta, que se despediu da seleção após a eliminação.



"Hoje termina a nossa temporada e como sempre acontece, faço um balanço. Não pensem que não analisamos as coisas ou que não estamos conscientes dos nossos erros e acertos. Vivemos tudo com ilusão e com muita responsabilidade" começou o jogador, que atualmente defende o Real Madrid.



"Com o Real Madrid foi uma época com sombras, é certo, mas com uma grande luz. As competições internas fugiram de nós, mas voltamos conquistar a Liga dos Campeões, pela terceira vez consecutiva, foi um feito histórico.