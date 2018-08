Serena Williams sofre pior derrota da carreira

Tenista norte-americana perdeu por 6-1 e 6-0 em San Jose, contra Johanna Konta

Serena Williams, campeã em 23 torneios de Grand Slam, sofreu na terça-feira (31) a pior derrota da carreira, ao perder em San Jose para Johanna Konta, por 6-1 e 6-0.



A tenista americana, atual 26.ª do mundo, regressou recentemente às quadras e tem subido nas posições na classificação WTA, depois de ter sido mãe em setembro do último ano, o que a obrigou ficar fora do circuito.



Já este ano, americana voltou a uma final de Grand Slam, em Wimbledon, torneio que já venceu em sete ocasiões, mas perdeu agora para a alemã Angelique Kerber.



Em San Jose, a mais nova das irmãs Williams, com Venus ainda em prova, depois de estar isenta na primeira rodada, perdeu na eliminatória inaugural frente à britânica Konta, atual 48.ª do mundo.



Mais do que a derrota foram os números impostos a Serena Williams, que perdeu o encontro em apenas 53 minutos, com seis perdas de serviço nos dois sets.



"Não sei o que se passou. Tenho tantas coisas para gerir que nem tive tempo de pensar nesta derrota, embora seja óbvio que não estive no meu melhor", disse a americana, de 36 anos, no seu primeiro encontro após a final de Wimbledon.



Desde o início da sua carreira, em 1995, Serena Williams nunca tinha perdido um encontro em que não tivesse pelo menos vencido dois jogos.