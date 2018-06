'Sensação de vergonha' diz técnico da Arábia Saudita após goleada

Em entrevista coletiva, Juan Antonio Pizzi mostrou indignação com time após derrota no jogo de abertura

Juan Antonio Pizzi, técnico da Arábia Saudita, deixou o campo depois do jogo de abertura na quinta-feira (14) indignado com a goleada sofrida. Em entrevista coletiva, o argentino naturalizado espanhol disse não saber se o problema foi enfrentar o país anfitrião.



"O time da casa precisou de muito pouco para abrir uma vantagem inexplicável. Temos que pegar essa sensação de vergonha e pensar na próxima partida", comentou Pizzi à imprensa no Estádio Olímpico Lujniki.



"Confio plenamente no que foi feito até agora, no que podem fazer os jogadores e que teremos uma melhor performance na próxima partida" explica após ser questionado sobre assumir a seleção há pouco tempo, em novembro de 2017, "não posso tomar como referência a partida de hoje. Não estivemos nem perto do que podemos fazer, mas a urgência da próxima partida nos cobra um estado de ânimo de otimismo".



Pizzi ainda comenta que o resultado, de 5 a 0 para a Rússia, foi por conta do péssimo desempenho do time árabe, "com todo respeito, o rival fez muito pouco para conseguir essa diferença", completou.



O técnico agora concentra-se em preparar o time para a próxima partida, contra o Uruguai, na quarta-feira (20) às 12h (horário de Brasília), em Rostov.