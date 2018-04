Semifinal europeia em grande estilo

A vitória do Liverpool sobre a Roma por 5 a 2 na última terça-feira (24) foi acompanhada por milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, mais especificadamente na zona oeste de São Paulo, alguns dos fãs e torcedores dos times se juntaram para assistir a partida no Lay´s Fan Experience, um espaço inteiramente dedicado ao futebol europeu.Contando com telões em partes externas e internas, o espaço, que comporta 100 pessoas, recebeu lotação máxima para acompanhar a intensa partida entre ingleses e italianos. A ativação tem programação confirmada até o próximo domingo (29) com transmissão de mais jogos e pockets shows. A entrada é gratuita.