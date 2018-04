Semifinais definidas: Real Madrid x Bayern de Munique e Liverpool x Roma

Jogos de ida serão nos dias 24 e 25 de abril; volta nos dias 1º e 2 de maio. Final acontecerá em 26 de maio, em Kiev (Ucrânia)

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (13) em Nyon (Suíça) foram definidos os duelos das semifinais da Champions League. O atual bicampeão europeu, Real Madrid pegará o Bayern de Munique. O partida de ida será na Alemanha e a decisão da vaga na Espanha.



O outro finalista da Champions sairá do confronto entre Liverpool e Roma, com o primeiro jogo na Inglaterra e o segundo na Itália. Será o reencontro do egípico Salah, com sua ex-equipe. O atacante do Liverpool atravessa grande fase é e um dos vice-artilheiros da Champions, ao lado do brasileiro Roberto Firmino, companheiro no Liverpool.



Bayern de Munique e Real se enfrentaram 24 vezes na história, com 11 vitórias para cada lado e dois empates. Em semifinais do torneio europeu esse será o sétimo encontro das duas equipes. O Bayern levou a melhor em quatro ocasiões. Já o Real despachou o adversário em duas, a última na temporada 2013/2014.



Liverpool e Roma fizeram apenas cinco jogos, com duas vitórias dos ingleses, uma da equipe italiana e dois empates. Na única oportunidade que a Roma chegou a decisão da Champions, o adversáriorio na final foi o Liverpool. A partida teminou empatada em 1 a 1, mas os ingleses venceram nos pênaltis por 4 a 2 e ficaram com o título.





Liga Europa

Os confrontos das semifinais do torneio também foram conhecidos nesta sexta-feira (13). O Atlético de Madri enfrenta o Arsenal, em duelo com jeito de final antecipada, e o Olympique de Marselha pega o RB Salzburg.



Os confrontos de ida acontecem no dia 26 e a volta no dia 3 de maio. O Atlético de Madri faz o 1º jogo em Londres e decide a classficação em casa. Na outra semifinal, o Olimpyque recebe a equipe austríaca em Marsellha e define a vaga à decisão em Salzburgo.



A final da Liga Europa será no dia 16 de maio, em Lyon.