Corinthians domina e goleia Paraná por 4 a 0 fora de casa

– todos os mais de 16 mil ingressos foram vendidos – e

– podendo ser alcançado por Atlético-PR e Internacional ainda neste domingo

Na volta à segunda etapa, o Corinthians seguiu dominando a partida com tranquilidade. O Paraná quase não ameaçou. A equipe não conseguiu pressionar o time visitante, apesar das mudanças feitas pelo treinador.



Com a vantagem de dois gols, o Corinthians foi administrando a partida, procurando contra-ataques para matar a partida. Aos 34, Romero tocou para, Fagner que carregou a bola pelo lado direito, cruzou com precisão e colocou a bola na área para Clayson marcar.



O Corinthians fechou o placar aos 40 minutos, após Clayson fazer boa jogada pela esquerda e rolar para trás, entregando para Gabriel, que mandou a bola para o fundo do gol.



No fim da partida, o Paraná correu atrás do gol de honra. Mansur fez jogada individual pela esquerda, puxou para a perna direita e chutou para o gol, obrigando o goleiro Cássio a fazer uma grande defesa, aos 44 minutos. Três minutos depois, aos 47, o lateral arriscou de novo com muito perigo, mas a bola bateu na trave.



Com o resultado, o Corinthians assume a liderança do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, enquanto o Paraná segura a lanterna. As equipes voltam a campo no próximo domingo (29). O Alvinegro encara o Atlético-MG, no Independência, às 16h. Já o Paraná recebe o Sport, no mesmo horário.

Um minuto depois, aos 25, Sidcley recebeu bola de Rodriguinho e fez grande jogada individual para ampliar: arrancou pela esquerda em contra-ataque, fez a finta, chutou rasteiro e marcou um belíssimo gol de perna canhota. Foi o primeiro gol do lateral no Campeonato Brasileiro.O Paraná até tentou se recuperar na partida, mas não obteve sucesso. Aos 43, Caio Henrique, chutou de fora da área, livre de marcação, mas desperdiçou uma boa chance ao chutar muito fraco e não oferecer perigo ao goleiro Cássio.No fim do primeiro tempo, foi a vez de Rogério Micale pedir para o time do Paraná diminuir os espaços na saída de bola corinthiana, mas não houve tempo para maiores mudanças, e a primeira etapa terminou com a vantagem da equipe paulista.egundo tempo