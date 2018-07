Sem Neymar, Fifa divulga os candidatos a melhor do mundo

O melhor jogador do mundo será premiado 24 de setembro, em Londres

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (24) os dez candidatos ao prêmio de melhor do mundo e deixou o craque brasileiro, Neymar, de fora. A lista conta com nomes de grande destaque na Copa do Mundo da Rússia.



O prêmio The Best, promovido pela Fifa, será entregue em Londres no dia 24 de setembro. Neymar ficou com a terceira colocação em 2015 e 2017. O atual campeão do título, Cristiano Ronaldo, cuja seleção foi eliminada nas oitavas de final, competirá com outros nomes importantes do Mundial, incluindo Luka Modric, eleito o melhor jogador da Copa 2018 e os campeões do mundo, Mbappé e Griezmann.





OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de julho de 2018

Dalic, Guardiola, entre outros. Confira:



OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de julho de 2018

ucy Bronze, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Sam Kerr, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsan, Megan Rapinoe e Wendie Renard.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, também ficou de fora da lista de melhores técnicos da categoria de futebol masculino. O prêmio conta com a disputa de Zidane,O destaque brasileiro vai para Marta, que foi indicada para o prêmio de melhor jogadora do mundo de 2018, no qual já foi campeã cinco vezes, com L