Sem dificuldades, Palmeiras vence e assegura 1ª colocação

Mesmo com apenas dois titulares em campo, alviverde bateu o frágil Alianza Lima

Com uma equipe praticamente reserva, o Palmeiras derrotou o Alianza Lima por 3 a 1, nesta quinta-feira (3), em Lima, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A vitória garantiu a equipe na 1ª colocação do grupo.



Além disso, se vencer o Junior Barranquilla, no último jogo desta fase, no dia 16 de maio, o Palmeiras terminará com a melhor campanha e será o líder geral. Com isso terá a vantagem de decidir em casa, em todas as fase eliminatórias.



O técnico Roger Machado optou por poupar quase todos os titulares. Os únicos que iniciaram a partida foram o goleiro Jaílson e o atacante Borja. Mesmo com todas essas mudanças, o Palmeiras respondeu bem e tomou a iniciativa na partida.



Depois de criar algumas boas chances, o alviverde abriu o placar com Willian aos 19 minutos. Moises recebeu de Borja e só rolou para o atacante encher o pé.



Com total liberdade no meio-campo palmeirense, Moisés ainda serviu, com toque de letra, Hyoran. O atacante ampliou ainda no 1º tempo da partida e marcou o seu primeiro gol no ano.



Na etapa complementar, o Palmeiras manteve o ritmo e ainda fez o terceiro com Borja. O colombiano chegou a 10 gols em 19 partidas na temporada.



O Alianza Lima diminuiu com Cruzado, que converteu pênalti, cometido por Thiago Santos. Foi o primeiro gol da equipe peruana nesta edição da Libertadores.



O Palmeiras volta a campo neste domingo (6) para enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O grupo segue de Lima direto para Curitiba e faz a preparação na capital paranaense.