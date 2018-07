Sem brilho, Santos e Chapecoense empatam por 0 a 0

Já a Chapecoense, com 16 pontos, está logo acima, no 14º lugar. Este foi o terceiro empate seguido dos catarinenses no campeonato, que só venceram três vezes no torneio.



Em um primeiro tempo com pouca velocidade e chances reais de gol, a melhor oportunidade foi do Santos, em batida de fora da área de Jean Mota, aos 33 minutos, que exigiu boa defesa de Jandrei. Aos 42, Gabigol bateu livre na meia-lua catarinense, mas isolou.



A Chapecoense só chegou com perigo na 2ª etapa. Em chute de fora da área de Edcarlos, aos 17, o goleiro santista foi obrigado a fazer boa defesa. Aos 22, em cobrança de falta, Luiz Antônio bateu com perigo ao lado direito do gol.



Melhor na etapa final, os mandantes ainda tiveram a principal chance do jogo, aos 30 minutos. A bola sobrou livre para Bruno Silva cara a cara com Vanderlei, mas o atacante bateu sobre o gol.



Aos 41 minutos, a Chapecoense chegou ao gol com Wellington Paulista em cabeçada certeira, mas o lance foi anulado devido a impedimento.



Campanha frágil

O resultado não colaborou com a fraca campanha do Santos como visitante no Brasileiro. Em sete partidas fora de casa, foram quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória para o time alvinegro de Jair Ventura.

