Seleção se despede de Sochi com treino sem Paulinho

Volante fez trabalho regenerativo na academia e não participou da atividade no campo

Após 24 dias, a Seleção Brasileira dá adeus a Sochi. A cidade no sul da Rússia foi base da equipe verde e amarela desde o começo da preparação para a Copa do Mundo até as quartas de final. Nesta quarta-feira (4), Tite comandou seu último treino na cidade, sem a presença de Paulinho no campo.



O volante ficou fazendo trabalhos regenerativos na academia do hotel. De acordo com a CBF, a ausência do camisa 15 não tem relação com as dores nas costas, das quais ele se queixou após a vitória sobre o México na última segunda-feira.



Os titulares fizeram trabalhos leves no campo e Neymar e Coutinho terminaram a atividade com um treino de finalizações. Já os atletas que começaram a partida de oitavas de final no banco participaram de uma atividade tática e técnica em campo reduzido.



Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira embarca para Kazan, onde realiza o reconhecimento do gramado da Arena Kazan, palco da partida de quartas de final da próxima sexta-feira (6), às 15h, contra a Bélgica.