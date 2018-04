Seleção feminina joga contra a Bolívia nesta sexta (13)

Time foi classificado antecipadamente para a fase final da Copa América de futebol feminino

A seleção brasileira de futebol feminino joga às 19h desta sexta-feira (13), no Estádio Sanchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, contra a Bolívia, na partida de encerramento da fase de grupos da Copa América.



O grupo foi classificado antecipadamente para a fase final na última quarta-feira (11) no jogo contra a Venezuela, quando as brasileiras venceram a partida por 4 a 0.



Com a vaga garantida, o técnico Vadão disse que fará alterações no time, tanto para poupar, quanto para dar oportunidade àquelas que não jogaram ainda.



Uma dessas jogadoras que terão a oportunidade de entrar em campo nesta sexta-feira é Aline Milene, que atua nos Estados Unidos e participa de sua primeira competição oficial pela seleção.



O Brasil é líder do Grupo B, com nove pontos e 14 gols de saldo. A segunda vaga do grupo será definida no confronto entre Argentina e Venezuela. As duas têm seis pontos cada e um gol de saldo de diferença – Venezuela, cinco, e Argentina, quatro.



O Chile e a Colômbia, do Grupo A, já estão classificados para as quartas de final. Nesta sexta (13), será definida a tabela final, de acordo com os resultados dos confrontos do Grupo B.