Seleção é recebida com carinho na chegada ao Brasil. Veja como foi

A carregar o vídeo ...

Quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. Ele teve a infelicidade no lance, mas nos outros jogos provou que estava à disposição. É um grande jogador, todos temos confiança nele, mas é futebol", defendeu o volante do Real Madrid.



Espera e assédio da torcida



Com a chegada do avião que traria a Seleção Brasileira prevista para as 5h, já havia uma certa movimentação de torcedores no saguão do aeroporto desde uma hora antes. Houve, porém, quem estivesse na espera desde a 1h. Muitos pais acompanhavam seus filhos para tentar uma foto ou um autógrafo de seus ídolos. O mais querido pelo público jovem era Neymar. Também apareceram algumas camisas do Vasco em homenagem ao meia Philippe Coutinho.



Por volta das 6h40 os atletas começaram a aparecer. Poucos, porém, tiveram o privilégio de conseguir uma foto ao lado dos jogadores. Isso porque os atletas saíram por lugares diferentes. Enquanto alguns deixaram o aeroporto pelo saguão principal, outros foram embora pelo salão nobre, onde grande parte da imprensa esperava.

Após a eliminação para a Bélgica na última sexta-feira (6), nas quartas de final, a Seleção aterrisou em solo brasileiro na manhã deste domingo, sob aplausos e assédio da torcida. Apenas sete jogadores e o técnico Tite voltaram ao Brasil em voo fretado. A maioria dos atletas ficou em Madri.Muito assediado na saída, o treinador, que ainda não sabe se continua à frente da equipe verde e amarela, não falou nada sobre seu futuro e apenas agradeceu o carinho dos torcedores."Só retribuir o carinho que eles estão nos proporcionando. Eu quero, de coração, retribuir e agradecer a eles todos. Obrigado!", declarou o treinador.Desembarcaram no aeroporto do Galeão o zagueiro Geromel, o volante Casemiro, o meia Philippe Coutinho e os atacantes Gabriel Jesus, Taison, Douglas Costa e Neymar. O camisa 10, porém, não apareceu ao público. De acordo com a segurança do aeroporto, o jogador do PSG pegou um helicóptero ainda na pista e foi para sua mansão em Mangaratiba.Casemiro foi o único jogador a falar com a imprensa. O atleta do Real Madrid fez um balanço positivo da Seleção Brasileira e afirmou não ser "o fim de uma era"."É claro que quando não vence, o pessoal pode até dizer que o Brasil tem que vencer sempre. Mas o balanço é positivo, tem muitas coisas boas. O Brasil estava com sério risco de nem se classificar e agora estava como favorito. Então, tem muitas coisas boas. Não é o fim de uma era", analisou Casemiro.O volante, que não disputou o jogo contra a Bélgica por estar suspenso, saiu em defesa de Fernandinho, seu substituto e que marcou um gol contra na eliminação da Copa do Mundo.