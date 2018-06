Seleção desembarca na Rússia para iniciar busca pelo hexa

Equipe só voltará a ter contato com a bola nesta terça-feira (12), em treino que será aberto ao público

A Seleção Brasileira desembarcou na madrugada desta segunda-feira (noite de domingo, 10, no Brasil) em Sochi, na Rússia, onde ficará concentrada e fará os ajustes finais da preparação antes de iniciar a campanha na Copa do Mundo da Rússia em busca do hexa.



A delegação se dirigiu à saída do aeroporto e foi recebida pelos gritos de "Brasil!" de uma dezena de torcedores presentes, ante de entrar no ônibus que transportará a equipe durante toda a Copa.



Diante dos austríacos, o Brasil contou novamente com Neymar, dessa vez titular da equipe do técnico Tite. "Eu não sei nem o limite do Neymar. A capacidade técnica e criativa dele são impressionantes. Quando o acionamos no último terço do campo, ele é letal. Mas ainda vai oscilar até no último lance de participação", analisou Tite após a partida, sem querer adiantar a formação que irá a campo na estreia na Copa contra a Suíça, no dia 17.



De dentro do avião a caminho de Sochi, Neymar postou uma foto nas redes sociais ao lado de todos os jogadores da seleção com a legenda: "Partiu, Rússia. Partiu buscar nosso sonho".



Com o cansaço da viagem Viena-Sochi, a segunda-feira (11) será de recuperação física e fortalecimento muscular para os jogadores na academia do luxuoso resort onde a delegação ficará hospedada durante toda sua estadia no país da Copa.



A Seleção só voltará a ter contato com a bola nesta terça-feira (12), em um treino que será aberto ao público no estádio localizado ao lado da concentração.



Após a estreia na Copa contra a Suíça, em Rostov-on-Don, o Brasil enfrentará no dia 22 a Costa Rica, em São Petersburgo. A Seleção encerra sua participação no Grupo E do mundial no dia 27 contra a Sérvia, em Moscou.