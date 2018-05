Seleção chega a Londres para período de treinos e amistosos

Atletas que disputaram a semifinal da Champions se juntam ao grupo; dia 3 equipe faz amistoso contra a Croácia em Liverpool

Na tarde deste domingo (27), a Seleção Brasileira embarcou para Londres, onde começará seu período de treinos na Europa visando a Copa do Mundo da Rússia. O lateral Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Roberto Firmino, que disputaram a final da Uefa Champions League no último sábado se juntam ao grupo já na Inglaterra.



A Seleção inicia sua preparação com um período de 11 dias na terra da rainha. No dia 3 de junho, os comandados de Tite enfrentam a Croácia em amistoso no Anfield, estádio do Liverpool. Depois, a equipe parte para Viena, onde realizará sua última partida, contra a Áustria, antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 17, contra a Suíça.



Para esses dois amistosos na Europa fica a expectativa em relação à participação de Neymar. Se recuperando de uma cirurgia no pé direito, o atacante treinou normalmente na Granja Comary na última semana. De acordo com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, a programação é que o camisa 10 esteja em campo nos dois amistosos para ganhar confiança e ritmo de jogo. O próprio jogador afirmou estar pronto para jogar.



"Fisicamente estou bem. O pé está bom. Estou me adaptando em algumas coisas, ainda tenho alguns incômodos, mas não é nada que vá atrapalhar não. É normal ter esse receio de fazer certos movimentos, vamos com calma que faltam dias ainda para a estreia na Copa e eu vou estar 100% até lá. Já tive outras lesões que eu tive as mesmas dificuldades. Até você perder o medo demora um pouquinho. Estou pronto para jogar, não tem nada que possa me impedir. O receio que eu tenho hoje é de estar voltando agora de três meses parado, mas não impede nada", disse Neymar em entrevista na zona mista na CBF neste domingo.



Douglas Costa e Fagner



Lesionados, o lateral Fagner e o atacante Douglas Costa foram os dois únicos jogadores que não trabalharam com bola no campo na última semana na Granja Comary. De acordo com Lasmar, a expectativa da CBF é que, pelo menos Fagner, tenha condições de estar em campo contra a Croácia.