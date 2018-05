Oito horas depois de desembarcar em Londres, Tite realizou treino tático com presença de 18 convocados

Nesta segunda-feira (28), depois de chegar às 9h em Londres (no horário local, 5h no horário de Brasília), a Seleção Brasileira entrou em campo pela primeira vez em solo europeu no período de preparação para a Copa do Mundo.



Dos 23 ateltas convocados, 18 participaram das atividades, somados ao atacante Brenner, do São Paulo, e o lateral Vitinho, do Cruzeiro. Os dois jogadores da seleção sub-20 viajaram junto com a equipe de Tite para ajudar no treinamento. Fagner e Douglas Costa seguiram fazendo trabalhos à parte. Já Marcelo, Casemiro e Firmino, que disputaram a final da Champions no último sábado, ganharam três dias de folga e só se apresentam na próxima quarta-feira.



Tite realizou um trabalho tático em campo reduzido no CT do Tottenham, dividindo a equipe em dois grupos. O primeiro contava com Marquinhos, Miranda, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, Taison, Willian e Brenner. O outro tinha Danilo, Thiago Silva, Geromel, Renato Augusto, Fred, Coutinho, Neymar e Jesus. O lateral Vitinho era o coringa da atividade.



A Seleção Brasileira realiza um amistoso contra a Croácia no próximo domingo (3), no estádio de Anfield, em Liverpool. Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Áutria, dia 10, em Viena. O primeiro jogo no Mundial será realizado em Rostov, dia 17 de junho.