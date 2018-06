Seleção Brasileira divulga numeração oficial da Copa

Numeração oficial para a Copa do Mundo Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira divulgou a numeração oficial para a Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho. O Brasil estreia dia 17, contra a Suíça.A grande surpresa é o número usado por Thiago Silva. O zagueiro, que foi o capitão do Brasil na última Copa, usará a camisa 2, que era de Daniel Alves.Marcelo usará a camisa 12, a mesma que joga no Real Madrid. Assim, o Brasil dará as camisas 16 e 23 para Cássio e Ederson, respectivamente.A lista completa é: