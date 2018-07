Seleção Brasileira conta com jovens promissores para próxima Copa

Com muitos talentos do meio para a frente, renovação da defesa é o desafio para 2022

A Seleção Brasileira já tem uma base que pode ser aproveitada para o início do ciclo da Copa de 2022, mas alguns jovens atletas também despontam como esperanças para a conquista do hexacampeonato no Mundial do Qatar.



De olho nas promessas brasileiras, o Real Madrid pagou caro para garantir o talento de dois meninos que sequer completaram 18 anos. Ao todo, o clube espanhol desembolsou € 90 milhões (cerca de R$ 410 milhões) para tirar os atacantes Vinícius Júnior, do Flamengo, e Rodrygo, do Santos. Prestes a se apresentar ao Real, Vinícius deixa o rubro-negro com 14 gols e cinco assistências em 69 jogos pelo time profissional e como artilheiro da equipe em 2018. Já Rodrygo, que estreou pelo Santos em novembro do ano passado, só vai para Madri em junho de 2019.



A "Geração 2000" é uma das mais promissoras do futebol brasileiro nos últimos anos. Muitos dos meninos, que foram terceiro lugar no Mundial Sub-17 no ano passado, já despertaram interesse de gigantes europeus, como Real Madrid, Barcelona e Manchester City, e vêm se destacando em suas equipes. Outro bom exemplo e que pode pintar no ciclo para o Qatar é o atacante Paulinho, que fez 35 partidas e sete gols pelo Vasco e já foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por € 20 milhões.



Mais experientes, dois meias que estiveram na lista de 12 suplentes de Tite para o Mundial são considerados como principais apostas para 2022. Destaque do Flamengo no Brasileiro, Lucas Paquetá tem duas características que podem fazê-lo ganhar pontos com Tite, caso o treinador siga no comando do time: a entrega dentro de campo e a polivalência – já jogou aberto pelos dois lados do campo, como volante, meia armador e centroavante. Arthur, campeão da Libertadores com o Grêmio, se apresenta neste mês ao Barcelona e pode ocupar a vaga deixada por Paulinho tanto na equipe catalã quanto na Seleção.



Também vindo do Grêmio, eleito o melhor jogador da Libertadores e da América do Sul em 2017, Luan é outro que tem a polivalência como trunfo para cavar uma vaga. Naturalmente meia, o tricolor ainda pode atuar como falso 9, como fez na campanha do ouro olímpico em 2016.



Outros nomes que têm feito sucesso na Europa também encorpam essa lista. Fabinho, que com 24 não é tão jovem quanto os outros, foi um dos principais jogadores do Monaco nos últimos anos e, recém-comprado pelo Liverpool, pode ter sua grande chance na Seleção. Embora venha atuando regularmente como volante, também pode fazer a função de lateral-direito.



Dois atacantes canhotos também estão se destacando. No Bordeaux, da França, desde 2016, o ex-corintiano Malcom tem sido alvo de gigantes europeus. Mais recentemente, Tottenham, Arsenal e Inter de Milão têm brigado pela contratação do atacante, que marcou 23 gols e deu 16 assistências em duas temporadas na França. David Neres, que deixou o São Paulo para jogar no Ajax no meio do ano passado, já soma 17 gols e 17 assistências em 49 jogos pela equipe holandesa e despertou o interesse do Borussia Dortmund. Correndo por fora ali na frente ainda aparece o atacante Richarlison, ex-Fluminense, que fez um bom começo de temporada pelo Watford, da Inglaterra, mas acabou caindo de produção na reta final.



Desafio na defesa



Marquinhos, 24 anos, terá a missão de ser a referência da zaga brasileira neste começo de ciclo. Thiago Silva, Miranda e Geromel, que também estavam na Rússia, terão mais de 35 anos em 2022 e dificilmente devem disputar mais uma Copa.

Para a defesa, o que se tem são apostas, como o campeão olímpico Rodrigo Caio, do São Paulo, Jémerson, do Monaco, Marlon, ex-Fluminene e hoje no Nice, Wallace, da Lazio, e Murilo, do Cruzeiro. Se na lateral-esquerda sobram opções, como Jorge, do Monaco, Guilherme Arana, do Sevilla, e Wendell, do Leverkusen, a direita dará mais dor de cabeça ao técnico. Éder Militão tem aparecido bem no São Paulo e Zeca, do Inter, pode fazer tanto a direita quanto a esquerda.