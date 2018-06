Seleção argentina provoca brasileiros após vitória

Jogadores comemoram cantando 'os brazucas vão chorar porque este ano a taça quem leva é o papai'

Após a vitória contra a Nigéria na última terça-feira (26), os jogadores da seleção argentina comemoraram no ônibus com cantos de provação aos brasileiros. Em vídeo divulgado no Twitter pelo jornalista Marcelo Tinelli, membro da delegação do país e vice-presidente do San Lorenzo, nomes como Híguain e Otamendi aparecem entoando uma música onde afirmam que os "os brazucas vão chorar porque este ano a taça quem leva é o papai".



As gravações foram feiras no caminho da equipe hermana para o aeroporto, a caminho de Bronnistsy, o quartel general do time durante o Mundial da Rússia. A partida contra a Nigéria foi vencida no sufoco, com gol de desempate de Pavon após os 40 minutos do segundo tempo.



O próximo jogo do time de Messi na Copa é contra a França, no próximo sábado (30), às 11h, já como parte das oitavas de final. O duelo ocorre na Kazan Arena, o estádio de futebol da cidade de Cazã.



A letra original

La banda nunca se ovidará de las Islas Malvinas

Y ya demonstró al mundo entero lo que es la pasión

Ganar la Copa del Mundo es lo que más quiero

Los jugadores dejando la vida en cada partido

No importa donde sea el Mundial, igual te seguimos

Y todos juntos vamos a festejar

La Plaza Roja vamos a copar

Todos los brazucas se pondrán a llorar

Porque este año la copa se la lleva papá



Tradução para o português

A "banda" nunca se esquecerá das Ilhas Malvinas

E já demonstrou ao mundo inteiro o que é a paixão

Ganhar a Copa do Mundo é o que mais quero

Jogadores estão deixando a vida em todos os jogos

Não importa onde é a Copa do Mundo, igual te seguimos

E todos juntos vamos celebrar

A Praça Vermelha vamos copar (ganhar a Copa)

Todo o Brazucas vão começar a chorar

Porque este ano a taça quem leva é o papai