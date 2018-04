Seguro, Santos bate o Estudiantes e se aproxima da vaga

Cittadini, que tocou de letra para Copete. O atacante, que substituía Eduardo Sasha, encheu o pé e acertou a trave.





No final da primeira etapa, C opete faz lançamento perfeito, Gabigol recebeu e tocou na saída do goleiro do Estudiantes. Maior contratação do Santos para a temporada, o atacante encerrou jejum de oito jogos sem balançar as redes. O último gol havia sido no dia 25 de fevereiro, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.



A equipe da Vila Belmiro ampliou logo no começo da etapa final, com Lucas Veríssimo. Jean Mota cobrou e o zagueiro mandou de cabeça para o gol.



Gabigol e Rodrygo ainda tiveram a chance de marcar o terceiro, mas o primeiro parou no goleiro e o segundo finalizou para fora. Em uma das raras chances do Estudiantes, Sanchez bateu para o gol e Vanderlei espalmou.



O Santos volta a campo no dia 1º de maio para enfrentar o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores e pode até garantir a classificação com duas rodadas de antecipação.

Com um futebol ofensivo e domínio desde o início da partida, o Santos venceu o Estudiantes por 2 a 0, nesta terça-feira (24), na Vila Belmiro, pela Libertadores da América. A equipe de Jair Ventura chegou a nove pontos na liderança do grupo 6, e deixou bem encaminhada a classificação às oitavas de final.Logo no começo do jogo, o Santos já mostrou quem mandava dentro da Vila. Rodrygo rolou para LéoDepois foi a vez de Gabigol assustar o goleiro Andújar, com um chute que passou raspando a trave. O Santos insistia e procurava furar a retranca do Estudiantes, que pouco se arriscava no ataque.