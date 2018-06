Segundo jornal, Messi lidera motim contra Sampaoli

Os jogadores escalarão e farão as mudanças táticas no time, ignorando o técnico

Parece que a não existe mais relação entre os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. Segundo o jornal Clarín, um grupo de atletas, liderados por Lionel Messi, pediu para a Associação de Futebol da Argentina a demissão do treinador antes da partida contra a Nigéria, pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo.



Segundo o jornal, o ambiente é "desolador" e "Os mais raivosos comSampaoli são LionelMessi,SergioAgüero, JavierMascherano e LucasBiglia". Eles foram conversar com o presidente da AFA e pedir a saída do técnico para salvar a equipe na Copa.

Para mandar Sampaoli embora, a federação teria que pagar a multa R$ 61 milhões ao treinador. "Os subordinados e o suposto líder apenas falam o suficiente entre si como que para aparentar para o público que a relação entre todos está normal", garante o jornal.



Os jogadores devem definir a escalação e possíveis alterações táticas para a partida contra a Nigéria. A AFA, Sampaoli e os jogadores ainda não se manifestaram sobre o assunto. A Argentina chega na última rodada ainda com chances de classificação.