Segundo Jornal, Boca Juniors quer contratar Buffon

Diário argentino El Clarín divulgou, nesta segunda-feira (16), o interesse do clube de Buenos Aires no goleiro italiano

Segundo o Jornal El Clarín, o Boca Juniors tem um plano ambicioso para a próxima janela de transferências europeia. O clube argentino pretende apresentar uma proposta ao goleiro italiano Gianluiggi Buffon, da Juventus.



Já aos 40 anos, Buffon anunciou aposentadoria da seleção italiana e disputa a reta final de sua provável última temporada com o clube de Turim, após 17 anos.



A ideia de oferecer uma proposta ao italiano advém da insatisfação do Boca com seu atual goleiro titular, Agustín Rossi, jovem atleta recém-contratado do Defensa y Justicia que não aspira muita confiança.



Além de Buffon, o nome de Agustín Marchesín, argentino que atualmente defende o América do México, foi comentado como uma possibilidade.