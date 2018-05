Sede da Copa, Rússia perde para Áustria em amistoso

Em três jogos preparatórios disputados neste ano, a seleção russa foi derrotada

Anfitriã da próxima Copa do Mundo, a Rússia perdeu por 1 a 0 para a Áustria, nesta quarta-feira (30). O único gol do jogo foi marcado por Alessandro Schopf aos 28 minutos do primeiro tempo.



A Rússia corre sério risco de ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, e se igualar a África do Sul, primeiro país-anfitrião que não passou da fase de grupos.



Em 2010, a África do Sul, comandada por Carlos Alberto Parreira, empatou com o México em 1 a 1, perdeu para o Uruguai por 3 a 0 e venceu a França por 2 a 1 na primeira fase. A seleção do país-sede não avançou porque ficou atrás do México, no saldo de gols



A seleção russa está no grupo A do Mundial, ao lado de Uruguai, Egito e Arábia Saudita.