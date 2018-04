Sebastian Vettel (Ferrari) conquista pole no GP do Azerbaijão

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado (28) a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito urbano de Baku. Vettel, que conseguiu a terceira pole consecutiva, sai na frente do atual campeão, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), e do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).