'Se trata de ganhar e passar', diz técnico belga após virada

Bélgica irá enfrentar o Brasil na próxima sexta-feira (5), pelas quartas de final no Mundial

Após a vitória de virada da Bélgica contra o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico do time europeu preferiu olhar os pontos positivos dos belgas no jogo e ignorar as falhas da equipe. "Você quer ser perfeito, mas no futebol não é assim, se trata de ganhar e passar e conseguimos transmitir essa mentalidade vencedora hoje", declarou Roberto Martínez.



"Isso é o que acontece na Copa do Mundo, você é empurrado no jogo e tem que voltar atrás. Foi um jogo muito duro. Não há coisas negativas, o importante hoje era nós avançarmos. Precisamos sentir muito orgulho desse grupos de jogadores", declarou o comandante belga que enfrentará o Brasil na próxima sexta-feira (5), pelas quartas de final.