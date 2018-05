'Se levarmos um gol, agiremos da mesma forma', garante Fernandinho

Remanescente do 7 a 1, volante comparou preparação em relação a 2014 e coloca Espanha como principal adversária do Brasil na Copa do mundo

As cenas do Mineirão no dia 8 de julho de 2014 não saem da cabeça dos brasileiros. Bastaram seis minutos, não só para os sonhos do título em casa caírem por terra, como também para concretizar a maior derrota da história da Seleção Brasileira. Marcado pela atuação ruim naquela derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal da última Copa do Mundo, o volante Fernandinho garantiu que, desta vez, a equipe canarinho chega bem preparada mentalmente e pronta para não se apavorar caso saia atrás no placar.



Fernandinho deve iniciar a Copa do Mundo como titular no meio de campo, ao lado de Casemiro e Paulinho. O jogador do Manchester City briga por uma vaga com Willian nos onze iniciais. Se optar pelo atacante do Chelsea, Tite deslocará Coutinho para a faixa central. Se optar pelo volante revelado na base do Atlético-PR, o treinador ganha reforço na marcação.



Ao ser questionado sobre qual seleção é a mais capaz de tirar o hexa do Brasil, o volante foi enfático.



Confira trechos da entrevista coletiva de Fernandinho em Londres nesta quinta-feira (31):



O que muda em relação ao posicionamento no City

"É uma posição um pouco diferente da que eu jogo no meu clube, mas eu vejo que não muda muita coisa, principalmente pelos jogadores que nós temos. Posso dar um pouco mais de sustenção com o Casemiro no meio, liberando o Coutinho e o Marcelo para atacar um pouco mais. A gente tem um equilíbrio maior, principalmente se a gente sofrer um contra-ataque."



Trabalho sem adversário no treino

"Muito parecido com um treino teórico que se faz num quadro tático. A questão do posicionamento, a zona que você deve pressionar, a zone que você deve recuar mais. É mais para você ter uma noção de espaço dentro de campo. A gente treina no quadro primeiro, depois vai para o campo."



Elogios do Guardiola e versatiliadde

"Na questão que ele falou que eu barraria ele, ele foi perguntado se jogaria no City de hoje. Ele disse que, na visão dele, o Fernandinho de hoje é melhor que o Guardiola da era que ele jogava. Na questão de jogar em dez posições, eu tenho essa facilidade desde quando era muito jovem, de cosneguir entender bem o que o treinador pede e isso me ajudou muito no decorrer da minha carreira. No final da temporada, fiz alguns jogos numa posição um pouco mais avançada, foi no último amistoso [pela Seleção Brasileira, contra a Alemanha] e está sendo assim agora."



Qual o nível de comprometimento do grupo da Seleção Brasileira

"Todos nós brasileiros que gostamos e somos apaixonados por futebol, o futebol acaba, algumas vezes, preenchendo nosso vazio, de tantas decepções que o povo brasileiro tem. Nós, jogadores, sabemos de todas as dificuldades que o povo enfrenta e sabemos dessa responsabilidade que temos de tentar dar um pouco de alegria ao povo brasileiro. A seleção tem uma representatividade muito grande fora e, principalmente, para seu povo. Certo dia, eu estava conversando com a nutricionista do meu clube, explicando para ela que a Copa do Mundo é vista no Brasil de forma diferente do que no resto do mundo. O povo brasileiro para para assistir aos jogos, as escolas não têm aulas, o comércio fecha as portas."



Trabalhar com Guardiola e Tite

"É um privilégio porque você acaba vendo o futebol de uma maneira diferente. Guardiola tem ideias, tem conceitos e preza muito por certas coisas que ajudam a melhorar mais e mais o jogo do time e do jogador. Em dois anos com ele, melhorei de maneira considerável. Tite é um treinador que tem um estilo um pouco diferente, mas concceitos muito parecidos e aprendi muitas coisas com ele."



Vantagem do longo período de treinamentos

"Eu acho que é válido porque você pode se entrosar um pouco mais. Nos jogos das Elimintórias, a gente não tinha tempo para treinar e, de um jogo para o outro, era só recuperação, fazia muito treino teórico. A gente está podendo fazer vários treinos no campo. Eu acho que isso é vantajoso porque você vai conhecendo mais seu companheiro e a prática tende a melhorar muito mais as coisas. Até a estreia acho que a gente vai estar bem afiado."



Recuperação do Neymar

"Essa lesão é uma lesão meio chata. Já tive quando era mais novo. Dói um pouco ainda depois de algum tempo. Osso é meio complicado. Mas, pelos movimentos que ele tem feito, ele está muito bem e está retomando a confiança. Ele vai pra cima, não tem medo. Esse é o primeiro passo para que ele retome a confiança. A gente torce que ele esteja bem recuperado 100% até a estreia da Copa do Mundo."



Por que deve continuar na equipe com a volta do Neymar

"Da mesma forma que eu tenho feito todos os dias. Trabalhando, treinando e tentando mostrar dentro de campo. Nós [Fernandinho e Willian] temos características muito diferentes. O Willian é um jogador muito mais ofensivo. Talvez minha função seja mais para dar equilíbrio na questão de um contra-ataque ou defender com solidez."



Quais as diferenças da preparação em questões táticas e psicológicas em relação a 2014?

"Questão tática, o Tite tem feito um trabalho muito bom. Acredito que ele está montando uma base muito boa, principalmente defensiva. O time, no decorrer das Eliminatórias, levou poucos gols. Levar poucos gols no nível que nós jogamos não é fácil. A parte psicológica está sendo trabalhada da melhor forma possível. É um tema que o Tite sempre coloca para a gente, de ser mentalmente forte, de estar preparado para todas as situações. Se tomar um gol, continuar agindo da mesma maneira. Para nós que estivemos em 2014 tem sido uma coisa muito proveitosa e eu espero que isso possa refletir nas nossas atuações."



Qual seleção chega mais forte?

"Espanha. A gente [no Manchester City] conversa bastante. Eu assisti ao jogo da Espanha contra a Alemanha [em março] e me impressionou a qualidade de jogo da Espanha. A forma, a velocidade como eles jogam, a qualidade dos jogadores, o conceito de jogo. É uma coisa muito legal de se ver. Temos outras seleções como a Alemanha, a França, a Bélgica, mas acho que como um todo, a Espanha está muito à frente dessas outras."



Quem tem mais chances Brasil ou Alemanha?

"Eu espero que nós conqusitemos o hexa. É claro que a Alemanha tem um time muito bom, jogadores de muita qualidade. Eu estou ansioso para a Copa do Mundo porque nós estamos nos preparando para isso há dois, três anos."