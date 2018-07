Schmeichel sobre Neymar: 'Fingiu estar morrendo'

Ex-goleiro dinamarquês condenou o comportamento do camisa 10 brasileiro na partida contra o México

A reação de Neymar após levar um pisão de Miguel Layún está dividindo opiniões e principalmente gerando várias críticas, uma delas é do ex-goleiro da Dinamarca, Peter Schmeichel, que não economizou palavras ao condenar a atitude do brasileiro durante a partida contra o México, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.



"Não consigo achar outra maneira de descrever que não seja lamentável" começa o dinamarquês em entrevista à emissora russa "RT Sport", "Eu faço esse apelo à Fifa. Não é algo que a gente queira ver no futebol. Temos o VAR, temos de ser poupados dessas simulações. Ele atrai tanta atenção, e todas as crianças vão ver. Não é bom, não é o que queremos no futebol".



O lance aconteceu após a bola sair pela linha lateral e o jogador mexicano pisou no tornozelo de Neymar de maneira proposital, cuja reação foi considerada exagerada. O árbitro Gianluca Rocchi decidiu por não punir o atleta mexicano após consultar o VAR (árbitro de vídeo). Schmeichel, por sua vez, considerou "irritante" o comportamento do brasileiro e inclusive o comparou com outros grandes nomes do futebol, como Cristiano Ronaldo, Messi e Harry Kane.



"É muito irritante de assistir. A maneira com que ele tenta forçar cartões nos adversários. Parecia que ele estava morrendo" declarou o ex-goleiro "pensei que ele seria colocado numa maca, então numa ambulância, e nunca mais o veríamos de novo".



"Você já viu Cristiano Ronaldo fazer isso? Ele aprendeu rapidamente quando era novo. Você vê Messi e Harry Kane fazendo isso?" pergunta o dinamarquês aos entrevistadores "é preciso que os árbitros deem uma advertência a ele na primeira vez que fizer isso, e depois o expulsem. Só assim ele vai aprender", completou.



O Brasil encara a Bélgica em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo na sexta-feira (6) às 15h (horário de Brasília) na Arena Kazan. Já a Dinamarca foi eliminada do torneio pela Croácia, durante a cobrança de pênaltis.