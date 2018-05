Schalke garante vaga na Champions, Borussia Dortmund na espera

Schalke vence fora de casa e garante matematicamente o segundo lugar do campeonato nacional

O Schalke 04 derrotou por 2 a 1 fora de casa o Augsbourg (11º), neste sábado pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão, garantindo matematicamente o vice-campeonato e uma vaga na próxima Champions, um objetivo pelo qual o Borussia Dortmund (3º) terá que esperar.

Thilo Kehrer (23 e 34 minutos) foi o autor dos dois gols do Schalke, selando mais uma vitória na boa temporada do clube de Gelsenkirchen.

Com o Bayern de Munique já sagrado campeão alemão dese 7 de abril e agora com o Schalke garantindo o vice-campeonato, a última rodada da Bundesliga, no próximo fim de semana, definirá os dois outros classificados à Champions, com três equipes brigando pela honra: Borussia Dortmund (3º, 55 pontos), Hoffenheim (4º, 52) e Bayer Leverkusen (5º, 52).

Uma destas equipes não jogará a máxima competição continental na próxima temporada e nenhuma das três foi capaz de sair de campo com uma vitória neste sábado.

O Dortmund foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Mainz (14º), um resultado que salvou matematicamente o adversário do rebaixamento.

Mesmo com a derrota, o Dortmund tem três pontos a mais que o Hoffenheim, superado por 2 a 0 pelo Stutrgart (8º), e que o Bayer Leverkusen, que ficou no 0 a 0 com o Werder Bremen (12º).

Na última rodada, haverá um emocionante duelo direto entre Hoffenheim e Borussia Dortmund, enquanto o Leverkusen receberá o Hannover, uma equipe na zona média da tabela e que já conta as horas para entrar de férias.

Para disputar a Champions, o Dortmund precisa somar apenas um ponto ou torcer para que o Leverkusen não vença.