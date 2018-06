Scarpa perde e segue vinculado ao Fluminense

Julgamento do jogador foi nesta quinta-feira (7) por volta das 13h30

Após quase três meses sem jogar, o mandado de segurança pedido pelo meia Gustavo Scarpa foi negado por 8 votos a 3 em audiência realizada no TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro), nesta quinta-feira (7).



Com este resultado, o jogador segue impedido de defender qualquer outro clube e permanece vinculado ao Fluminense.



Em janeiro, o paulista de 24 anos havia assinado com o Palmeiras após obter uma liminar através deste mandado de segurança e rompendo seu vínculo com o clube carioca. Esta liminar foi derrubada em março, após o jogador marcar dois gols com a camisa alviverde pelo campeonato paulista numa vitória contra o Ituano.



Com este resultado, Scarpa segue na mesma situação e deve esperar a justiça decidir se sua saída do Fluminense está dentro da lei. Por enquanto, esta decisão não tem prazo para ser tomada.