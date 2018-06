Sauditas não sabem se poderão assistir à Copa pela televisão

A nove dias da abertura para a Copa do Mundo da Rússia, quando ocorrerá a partida entre os anfitriões e a Arábia Saudita, o país árabe ainda não recebeu os direitos de transmissão dos jogos da competição, que pertencem ao beIN Media.

O anúncio foi feito um ano depois do início da crise sem precedentes entre a Arábia Saudita e o Qatar. A beIN, emissora com sede em Doha, garantiu em comunicado que a Fifa participou das negociações entre as duas partes devido às tensões, mas um acordo não foi alcançado.

"Fizemos todo o possível nos últimos dias e semanas para conseguir um acordo sobre os direitos na Arábia Saudita", explicou um porta-voz do grupo. "A Arábia Saudita já provou sua boa vontade", respondeu a maior autoridade esportiva do país árabe, Turki al-Sheikh, que acusa o Qatar de ter recuado após entrar em acordo no valor de US$ 35 milhões pela transmissão da final e de outros 20 jogos da Copa.