São Petersburgo tem formatura com ares de Réveillon

Próximo da meia noite, uma massa de pessoas caminha apressada em direção a uma grande queima de fogos de artifício que acaba de explodir no céu. O espetáculo é refletido na água e milhares de pessoas se reúnem nas proximidades para contemplar. Alguns levam bebidas alcoólicas para garantir o clima de festa, outros, cadeiras retráteis para assegurar o conforto. Após quase 20 minutos de fogos, aplausos e gritaria. Poucos minutos depois, shows gratuitos rolam até altas horas, em um palco central, localizado em um dos maiores pontos turísticos da cidade. Essa poderia facilmente ter sido a descrição do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi, no entanto, o clima da festa Scarlet Sails, um dos maiores eventos da agenda cultural de São Petersburgo, no último sábado (23).



A celebração se trata de uma festa de formatura coletiva, que reúne quase todas as instituições de ensino de São Petersburgo e da região de Leningrado, com mais de 32 mil estudantes. Professores e parentes dos graduandos também são convidados, totalizando 80 mil convidados. Um trecho das margens do rio Neva é fechado e é necessário ter ingresso para avançar – as entradas acabam sendo comercializadas ilegalmente por alunos mais interessados em fazer um pé de meia do que em festejar. Mas há pontos de observação dos fogos em diversos locais da cidade e mais de um milhão de russos são aguardados pelo governo local, todo ano.





No dia da festa, desde pelo menos as 17h, mais de 1 km da avenida Nevsky, a principal da cidade, ficou fechada, em uma espécie de área de lazer, no trecho entre a praça do Palácio e o centro comercial Gostiny Dvor. Ao lado dos cartazes que davam boas-vindas aos torcedores da Copa, a via foi tomada por bandeirolas simulando as velas vermelhas do navio ícone da festa. Além disso, a avenida ficou tomada por músicos quase que por completo, reunindo uma grande quantidade de admiradores e curiosos ao seu redor.

A data do Scarlet Sails deste ano foi escolhida justamente para acontecer simultaneamente à Copa, para que os visitantes estrangeiros pudessem aproveitar a festividade. Mas, ao contrário dos dias anteriores, quando os torcedores de diversas nacionalidades, principalmente os brasileiros, tomavam as ruas de São Petersburgo, evidenciando o clima de Copa, na noite de sábado, muitos russos deixaram suas casas para a celebração. Estudantes eram vistos em grupos, às vezes uniformizados, brincando e ecoando "gritos de guerra" em russo – provavelmente músicas de suas faculdades.

Quando a queima de fogos estourou no céu, já era 0h40. Houve uma sequência extensa de brilhos luminosos, que se refletiam de forma inesquecível nas águas do rio Neva. Logo em seguida, um barco à vela vermelho passou devagar por toda a extensão do rio, para que todos pudessem contemplá-lo. A confusão de pessoas nas ruas, tentando tirar uma foto rápida da embarcação, neste momento, foi grande. Houve empurra-empurra e confusão com autoridades, nas proximidades do Hermitage.





Logo depois, shows gratuitos deram continuidade à animação, em um palco montado na praça do Palácio, ícone da cidade de São Petersburgo, onde aconteceu o chamado Domingo Sangrento e a Revolução de 1917, em frente ao Museu Hermitage, o Palácio de Inverno da época dos czares russos.

Noites Brancas

Além disso, uma das grandes atrações era um fenômeno natural: o horizonte da cidade, em tons de azul e laranja, marcando o fenômeno conhecido como Noites Brancas – quando o sol nunca se põe completamente. Às 2h55, de tão clara que estava a noite, as luzes dos postes públicos foram apagadas.

A data foi tão especial que as poderosas chamas de gás de sete metros de altura das colunas rostrais, que ficam na ilha Vasilyevsky, foram acesas – fato raro e emblemático da cidade, que só acontece em ocasiões como no Dia da Vitória e no Ano Novo. E os brasileiros que ficaram alguns dias em São Petersburgo, após a primeira vitória da Seleção, tiveram a sorte de poder presenciar.