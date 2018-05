São Paulo vence o Rosario e avança

Único gol da partida foi marcado por Diego Souza; no final, Cueva e Petros foram expulsos por faltas desnecessárias

O São Paulo venceu o Rosario Central por 1 a 0, nesta quarta-feira (9), no Morumbi, pelo jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana e avançou à próxima fase da competição. No primeiro duelo, a partida terminou empatada em 0 a 0.



Para evitar a terceira eliminação no 1º semestre e empurrado pela torcida, a equipe de Diego Aguirre começou em ritmo acelerado e por pouco não abriu o placar nos minutos iniciais do confronto.



Após cobrança de falta, Valdivia desviou na segunda trave, e Diego Souza não conseguiu acertar o chute depois do desvio da zaga argentina. Passado dois minutos, Petros perdeu chance incrível na pequena área.



O Rosario não se arriscava e esperava pelo São Paulo. Em um desses lances, Nenê perdeu uma das melhores oportunidades da primeira etapa. Diego Souza mandou para o meia-atacante, que recebeu livre, e chutou em cima do goleiro Ledesma.



Com o passar do tempo, o São Paulo não conseguiu manter a mesma intensidade, porém foi pouco incomodado pelo adversário.



Apesar de diminuir o ritmo, a equipe de Aguirre ainda continuava mais perigosa e conseguiu chegar ao gol no 2º tempo, quando o Rosario começava a se arriscar um pouco mais.



Aos 15 minutos da etapa final, Reinaldo recebeu de Liziero, avançou, chutou cruzado, a bola tocou na trave, bateu nas pernas de Diego Souza e morreu no fundo do gol dos argentinos. O gol trouxe um grande alívio para mais de 33 mil são-paulinos, que encheram o Morumbi.



Nos acréscimos da partida, o São Paulo ficou com dois a menos, Cueva recebeu o vermelho depois de uma solada desnecessária, e depois foi Petros que foi expulso, por falta dura.



O adversário do São Paulo será conhecido em sorteio que será realizado em 4 de junho, na sede da Conmebol. A segunda fase da Copa Sul-Americana será disputada entre 18 de julho e 15 de agosto.