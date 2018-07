São Paulo vence Flamengo e encosta na liderança

Apesar do volume, o time da casa não conseguia levar perigo em suas ações ofensivas. A equipe tentava muitas jogadas de pivô com Guerrero, que era antecipado e desarmados por Anderson Martins com certa facilidade. A melhor chance do Flamengo na primeira etapa foi sair apenas aos 43 minutos. Diego cobrou falta na área e Lucas Paquetá desviou de casquinha, tirando de Sidão, para a bola explodir no travessão tricolor.



Explorando bem os muitos espaços que o rubro-negro deixava em seu campo defensivo, o São Paulo levava perigo em contra-ataques. No início do segundo tempo, os visitantes interceptaram um lançamento, Joao Rojas cruzou da direita e Éverton se antecipou à zaga para cabecear e fazer 1 a 0 para o tricolor.



O Fla teve a chance de empatar aos 12. Diego cruzou, a zaga são paulina falhou e Marlos Moreno, de frente para Sidão, não conseguiu dominar a bola. Barbieri tentou mudar o jogo tirando Marlos para promover a estreia do atacante Fernando Uribe. Em seu primeiro lance, o colombiano perdeu um gol feito. Paquetá bateu para boa defesa de Sidão e a bola caiu no pé do camisa 20. Uribe bateu de primeira, para fora. Pouco depois, o atacante teve nova chance de cabeça, mas Sidão fez boa defesa.



Aos 27 minutos, nova oportunidade. Em uma das poucas chances de sair em velocidade, Uribe recebeu sozinho no campo de ataque, ficou cara a cara com Sidão, mas esperou a chegada de Guerrero e rolou para o peruano, que foi bem travado pela zaga do São Paulo. Já nos acréscimos, Rodinei cruzou da direita e Guerrero subiu sozinho dentro da área para cabecear para fora.



Com a vitória, o tricolor chegou aos 26 pontos, assumiu a vice-liderança e fica a apenas um ponto do ainda líder Flamengo. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, com dois clássicos pela frente. Enquanto o rubro-negro enfrenta o Botafogo no Maracanã, o São Paulo encara o Corinthians no Morumbi.

