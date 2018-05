São Paulo vence em Belo Horizonte e encosta no líder

O São Paulo venceu o América-MG por 3 a 1, em Belo Horizonte, neste domingo, e ampliou a boa fase. O tricolor é o único time invicto no Campeonato Brasileiro e está a apenas um ponto do líder Flamengo.

O jogo no Independência foi movimentado desde o início. Logo aos 8 minutos, Diego Souza abriu o placar em rápido contra-ataque. O time mineiro, porém, não se abateu e buscou o empate: Rafael Moura fez 1 a 1 em bela jogada do ataque. Os dois lados ainda tiveram boas oportunidades. Nos acréscimos do primeiro tempo, Nenê, de pênalti, colocou o São Paulo na frente.

Depois do intervalo, o tricolor recuou e deu espaço para o América avançar. Nenê, no entanto, voltou a marcar e ampliou a vantagem em bela cobrança de falta. Com o 3 a 1 no placar, o tricolor administrou a vitória e não passou mais sustos.