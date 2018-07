São Paulo vence Corinthians por 3 a 1

Definitivamente não foi a noite do Timão, além de perder de 3 a 1 para o São Paulo na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na noite do sábado (21), a delegação do Corinthians foi apedrejada por torcedores do rival ao chegar no Morumbi.

Depois de um primeiro tempo enroscado, o São Paulo só conseguiu abrir o placar aos 11 minutos do segundo tempo quando o zagueiro Anderson Martins mandou a bola de cabeça para o lado direito do gol após assistência de Nenê, que fez um cruzamento logo depois de uma cobrança de escanteio.

O São Paulo seguiu insistindo e, aos 22 minutos, Reinaldo finalizou com o pé esquerdo de um ângulo complicado pela esquerda, acertando o lado direito do gol. O Timão fez três substituições no segundo tempo, mas nada feito. A noite era do tricolor.