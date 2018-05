São Paulo quer evitar 3ª eliminação no ano

Outro desfalque certo é Éverton, que não foi inscrito na primeira fase da Sul-Americana. Bruno Alves e Valdívia devem ficar com as vagas dos titulares no jogo contra o Rosário.

O São Paulo recebe o Rosário Central, nesta quarta-feira (8) às 21h45, no estádio do Morumbi, pelo jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O duelo de ida ficou em 0 a 0 e, para avançar sem a necessidade de pênaltis, a equipe de Diego Aguirre precisa vencer a partida. Empate com gols classifica o adversário.Eliminado na semifinal do Paulista e na 4ª fase da Copa do Brasil, o São Paulo tenta evitar a queda precoce na Sul-Americana para não repetir o mesmo roteiro de 2017, quando saiu das três competições nestas mesmas fases.O treinador do São Paulo não poderá contra com o zagueiro Rodrigo Caio, que foi expulso no jogo de ida, cumpre suspensão automática e também se recupera de lesão.