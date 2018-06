São Paulo quebra tabu e vence o Atlético-PR

O São Paulo venceu o Atlético-PR neste sábado (9), em Curitiba, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória marcou a quebra de um tabu de 36 anos em que o time paulista não vencia o adversário em Curitiba.

Desde 1999, quando a Arena da Baixada foi inaugurada, o time paranaense havia acumulado 13 vitórias e cinco empates contra o time paulista. A vitória do São Paulo foi conquistada com gol de Nenê, em cobrança de pênalti, aos 13 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o time do Morumbi chega a 20 pontos e se aproxima do Flamengo, líder do campeonato.



Já o Atlético-PR acumula nove pontos no campeonato e segue na zona de rebaixamento. Ao final do jogo, o time do time Fernando Diniz foi vaiado.



A partida

O único gol da partida foi de pênalti. Aos 13 minutos da segunda etapa, o zagueiro atleticano Bruno Guimarães se enrolou com a bola na zaga.Nenê roubou a bola e repassou para Everton na pequena área. Marcado por Camacho, ele foi derrubado e o juiz deu pênalti. Nenê converteu e pôs o São Paulo na vantagem, fechando o placar do jogo.



Durante todo o período, o jogo não teve grandes emoções para nenhum dos dois lados. No começo do jogo, o time paulistano chegou a encontrar uma certa resistência por parte dos jogadores do Atlético-PR, mas logo o grupo paulista converteu em vantagem e passou a dominar partida.