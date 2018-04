São Paulo perde para o Atlético-PR, mas segue vivo

Depois do gol, o Atlético-PR tomou conta do jogo e ampliou na etapa final com Paulo André. Depois do escanteio, Reinaldo desviou e o zagueiro deu um leve coice na bola e tirou do goleiro Sidão.O resultado complicava a situação do São Paulo para o jogo de volta, mas dois minutos após o gol do Atlético-PR, o colombiano Tréllez diminuiu e manteve a equipe do Morumbi viva na disputa.O São Paulo teve chances de empatar a partida, mas desperdiçou as oportunidades com o próprio Tréllez e com Nenê. Em 18 partidas na Arena da Baixada, o São Paulo soma 13 derrotas e cinco empates.