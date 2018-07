São Paulo perde Jucilei para o clássico com Corinthians

Jean chegou a participar dos treinos, mas levou um pisão no pé e preocupa

O técnico Diego Aguirre terá mais um problema para montar a equipe que enfrentará o Corinthians, amanhã às 20h, pela 14ª rodada do Brasileiro. Substituído no 1º tempo da vitória sobre o Flamengo, Jucilei está fora.



Após realizar exames, o departamendo médico do São Paulo diagnosticou estiramento na coxa esquerda do jogador. O clube não divulgou o tempo de recuperação.



Jucilei será o quarto desfalque do São Paulo para o clássico. O goleiro Sidão e o atacante Éverton cumprirão suspensão pelo terceiro amarelo, e Araruna pelo vermelho recebido contra o Fla.



Terceiro goleiro Provável substituto de Sidão, o goleiro Jean levou um pisão no pé durante o treino, deixou o campo e causou preocupação na comissão técnica.



O goleiro será reavaliado para saber se terá condições de jogar. Caso não tenha, o garoto Lucas Perri, de 20 anos, entrará no duelo contra o Corinthians.