São Paulo inaugura 'Calçada da Fama' no Morumbi

Rampa do portão 17 terá nomes de ídolos do time

O São Paulo inaugura nesta terça-feira (7) a "Calçada da Fama", no Morumbi. A rampa do portão 17 terá o nome de 99 ídolos do clube, incluindo os campeões mundiais dos títulos de 1992, 1993 e 2005. Além deles, nomes como os de Careca, Arthur Friedenrich, Muricy Ramalho e Luís Fabiano também serão recordados.



Para não haver problemas com a atração de Hollywood, o nome do projeto foi mudado para "Caminho dos Ídolos".



Cada jogador homenageado terá uma placa de 50 x 50 na rampa, com a estrela e o nome.



Segundo o clube, o Caminho terá um espaço para homenagear os técnicos que ficaram para a história também, mas isso faz parte de um projeto futuro.



Qualquer torcedor que visitar o estádio terá livre acesso às homenagens.



A inauguração está prevista para as 19h30 desta terça-feira (7).