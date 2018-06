São Paulo empata sem gols com o Inter

Com o Inter fechado, o São Paulo insistia nos chutes de longe, e Reinaldo quase abriu o placar ao encher o pé ainda na primeira etapa. Danilo Fernandes, bem posicionado, fez grande defesa.



O São Paulo continuou bombardeando o gol do Inter após o intervalo, só não contava com a boa atuação do goleiro do Inter, que fazia defesas segura.



Aos poucos, o Inter foi encontrando espaço na defesa tricolor e quase marcou. Na primeira oportunidade, Anderson Martins bobeou e perdeu a bola para William Pottker, que chutou e Sidão fez a defesa. No rebote, Leandro Damião tentou uma bicicleta, que saiu sem direção.



O Inter melhorou e o jogo ficou mais equilibrado na etapa complementar. Aguirre ainda colocou os garotos Shaylon, Araruna e Paulinho para dar um gás novo. O técnico colorado Odair Hellmann também mexeu no time com as entradas de Rossi, Camilo e depois Nico López, mas a partida não mudou muito.



O São Paulo volta campo no sábado (9) para enfrentar o Atlético-PR, em Curitiba. Já o Inter pega o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (10).



