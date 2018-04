São Paulo só empata e é eliminado

Com o resultado parcial, o São Paulo estava se classificando à próxima fase sem a necessidade dos pênaltis. Mas antes do intervalo, o Atlético-PR diminuiu. A bola tocou na mão de Liziero e o árbitro marca pênalti, convertido por Guilherme.



No começo da etapa complementar, o Atlético-PR deixou tudo igual com gol de Matheus Rosseto, que entrou livre pela direita.



Após o empate, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. O São Paulo insistiu, mas não conseguiu chegar ao 3º gol e se despediu da Copa do Brasil.

A primeira boa chance são-paulina veio logo aos cinco minutos. Petros recebeu livre no meio da área e bateu para fora.Apesar da difícil partida, o São Paulo conseguiu encontrar o caminho do gol e inaugurou o placar com belo arremate de Valdívia. Petros tocou de cabeça, Nenê desviou de calcanhar, e o atacante tirou a marcação e bateu: 1 a 0.A equipe de Diego Aguirre não demorou para ampliar e fez o segundo com Nenê. Ele recebeu e chutou do começo da grande área, a bola desviou em Thiago Heleno e enganou o goleiro do Atlético-PR.