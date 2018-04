São Paulo e Ceará empatam sem gols

Equipe de Diego Aguirre ficou devendo; zagueiro Rodrigo Caio se machucou no final e preocupa

Em uma partida sofrível, o São Paulo empatou com o Ceará em 0 a 0, no Castelão, neste domingo (22), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A equipe de Diego Aguirre não fez um bom jogo e ainda corre o risco de perder Rodrigo Caio, que se machucou e atuou nos últimos minutos no sacrifício pois o São Paulo já havia feito as três substituições.



A grande atração da partida foi a estreia de Éverton, contratado junto ao Flamengo por cerca de R$ 16 milhões. O meio-campista foi o responsável pela melhor chance criada pelo São Paulo. Ele recebeu passe de Cueva, de letra, bateu firme e o goleiro do Ceará fez ótima defesa no final do 1º tempo.



Aguirre voltou com Nenê e Régis na vagas de Tréllez e Liziero, que não tiveram boa atuação. As mudanças não surtiram efeito esperado e o São Paulo pouco incomodou o adversário.



Éverton caiu de produção no decorrer da partida, e acabou sendo substituído por causa de dores na perna esquerda. Em seu lugar entrou Valdívia.



Na reta final da partida, os goleiros tiveram trabalho. Nenê mandou de fora da área para Éverson fazer boa defesa. E Felipe Azevedo é lançado, chuta cruzado e Sidão manda para fora.



O São Paulo volta a campo só no domingo (29) para enfrentar o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Ceará recebe o Flamengo, no mesmo horário, no Castelão.